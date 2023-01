Udinese-Bologna 1-2: video, gol e highlights

Colpo esterno del Bologna, che alla Dacia Arena ribalta l'Udinese grazie ai gol di Sansone e Posch nella ripresa. A passare in vantaggio erano stati i bianconeri con un gran gol di Beto, al quale poco dopo è stato annullato un gol dal Var. Var protagonista anche in occasione di un'altra rete non convalidata a Sansone, che poi riaggancia il risultato con un bel sinistro da dentro area. Nel finale il colpo di testa di Posch condanna i friulani, alla decima gara senza vittorie