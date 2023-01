E' Kouamé il terminale offensivo scelto da Italiano per la sfida con il Torino. Ballottaggio tra Saponara e Nico Gonzalez con il primo favorito. A centrocampo Amrabat e Duncan. Juric non ha ancora deciso se confermare in attacco Sanabria o affidarsi a Vlasic, Miranchuk e Radonjic come uomini offensivi. Diretta su Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

La sfida del Franchi chiude il sabato della 19^ giornata di Serie A. Fiorentina e Torino hanno entrambe superato gli ottavi di Coppa Italia ma in campionato hanno spesso alternato alti e bassi. La squadra di Italiano è reduce dal ko dell'Olimpico contro la Roma ma con 23 punti restano a sole due lunghezze dall'Udinese settima in classifica (dopo la penalizzazione della Juventus). Anche il Torino arriva dalla sconfitta casalinga contro lo Spezia nell'ultimo turno di campionato e così come la Fiorentina è a quota 23 ancora in corsa per il settimo posto. Italiano deve fare a meno di Dodò e sembra intenzionato a schierare come punta centrale Kouamé. Juric, invece, deve scegliere se confermare Sanabria al centro dell'attacco oppure optare per Vlasic, Miranchuk e Radonjic come uomini offensivi. Diretta su Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.