La squadra di Juric riscatta la sconfitta casalinga contro lo Spezia e ritrova i tre punti al Franchi battendo la Fiorentina 1-0 dopo 46 anni. Meglio i viola in avvio ma il Toro reagisce e si rende pericoloso con Seck. Poco oltre la mezz'ora Miranchuk segna il gol del vantaggio. Nella ripresa la Fiorentina si gioca il tutto per tutto con i suoi uomini offensivi ma Milinkovic chiude la porta su Kouamé, Jovic e Barak. Il Toro vince, sale a 26 punti e guadagna il settimo posto in classifica

