In diretta dagli studi londinesi di Sky Sport è andato in onda uno speciale sul calciomercato europeo a una settimana dalla chiusura della finestra invernale. In studio Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth, in collegamento da Madonna di Campiglio Gianluca Di Marzio e dalla sede di Monaco di Baviera, Florian Plettenberg. Di seguito le trattative di cui hanno parlato in questo simulcast europeo