In un momento già di certo non dei migliori, il Milan rischia di perdere per un po' di tempo un titolarissimo come Fikayo Tomori. Al 24' della gara con la Lazio, Stefano Pioli è stato costretto a sostituire il difensore inglese a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Dopo un passaggio a Kalulu, Tomori si è accasciato a terra ed è stato costretto a uscire dal campo. Al suo posto è entrato Kjaer. Ancora non è chiaro quale sia il problema, ma nelle prossime ore il difensore del Milan svolgerà gli esami strumentali per capire la gravità dell'infortunio. Per i rossoneri si tratta dell'ennesimo infortunio stagionale, ultimo dei quali quello di Theo Hernandez, indisponibile per la sfida contro la Lazio.