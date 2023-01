Stankovic può contare sul ritorno di Rincon che prenderà il posto di Verre. Ballottaggio tra Djuricic e Sabiri. Sottil deve gestire Deulofeu che torna a disposizione ma molto probabilmente finirà in panchina per lasciare il posto alla coppia Beto-Success. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Sfida tra due sconfitte nell'ultimo turno di campionato. L'Udinese arriva dal match perso alla Dacia Arena contro il Bologna e vuole tornare a vincere per continuare a sperare in un posto per l'Europa e superare il Torino vittorioso contro la Fiorentina. Sottil deve gestire Deulofeu che torna a disposizione ma molto probabilmente finirà in panchina per fare spazio alla coppia Beto-Success. Samardzic scalpita per una maglia da titolare. La Samp ha necessariamente bisogno di punti per continuare ad alimentare la sua rincorsa alla salvezza. Stankovic può contare sul ritorno di Rincon e potrebbe preferire Sabiri a Djuricic alle spalle di Gabbiadini e Lammers. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD.