Nuovo emozionante tributo a Gianluca Vialli nel pre-partita a Marassi. Meglio la Sampdoria nel primo tempo: in avvio chance per Gabbiadini e Djuricic, che spreca davanti a Silvestri. Nella ripresa ci provano Samardzic e Becao, male Vieira da pochi passi. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD

FOTO. MARASSI OMAGGIA VIALLI