Roma-Cremonese 1-0: video, gol e highlights

Un colpo di testa di Smalling stende la Cremonese e permette alla Roma di continuare il percorso in vetta alla classifica a punteggio pieno. All'esordio stagionale all'Olimpico, i giallorossi sprecano nel primo tempo e sono fermati da un ottimo Radu. Nella ripresa traverse di Dessers e El Shaarawy, poi il difensore decide il match su assist di Pellegrini. Mourinho, però, fa festa a metà: apprensione per le condizioni di Zaniolo, uscito per un infortunio alla spalla

