Primo punto per la Sampdoria in questo campionato al cospetto di una Juve che fa mezzo passo indietro dopo il successo contro il Sassuolo. La squadra di Giampaolo sfiora il gol nel primo tempo colpendo una traversa con Leris, Audero salva su Cuadrado. Nella ripresa gol annullato a Rabiot per fuorigioco di Vlahovic, Kostic si fa parare un tiro da Audero e Quagliarella è impreciso davanti a Perin