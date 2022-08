Le scelte di Alvini

Qualche cambio di formazione, invece, per Massimiliano Alvini, che modifica qualcosa in difesa e a centrocampo rispetto all'undici schierato a Firenze nella prima giornata. Conferma in porta per Radu, autore suo malgrado dell'errore costato la sconfitta a tempo quasi scaduto al Franchi. A guidare il terzetto difensivo sarà Chiriches, con lui Aiwu e Lochoshvili: fuori Bianchetti e Vasquez. Ghiglione sulla fascia destra, a sinistra esordio per Valeri, recuperato dopo alcuni problemi fisici. Centrali di centrocampo Pickel e Ascacibar, che sostituisce lo squalificato Escalante. In avanti confermato Zanimacchia dietro a Dessers e Okereke