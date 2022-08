Serie A

Finisce senza reti la sfida dello stadio Gran Torino tra i granata di Juric e i biancocelesti di Sarri. Tanta battaglia, ma poche le occasioni da rete, per uno 0-0 che rispecchia l'andamento della gara e porta entrambe le squadre a 4 punti in classifica dopo le vittorie della prima giornata. Vediamo i voti dei giocatori scesi in campo secondo il telecronista della partita Federico Zancan TORINO-LAZIO, GLI HIGHLIGHTS