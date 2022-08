Queste le parole dell'allenatore dello Spezia Luca Gotti: "La partita si prepara in relazione alle condizioni della propria squadra - ha detto s Sky Sport -, sapendo di trovare in uno stadio così l’atmosfera perfetta per giocare a calcio. Ci sarà da fare tanta fase difensiva, senza però rinunciare ad attaccare. Verde ci manca perché è uno dei giocatori di maggiore qualità che abbiamo, ma non è in condizione e non possiamo fargli fare un percorso ad ostacoli. Lukaku? Lo conosciamo, ma quando affronti una squadra come l’Inter non puoi concentrati sui singoli, è tutta la squadra che è forte"