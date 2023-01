Le parole di Spalletti nel prepartita

"I complimenti di Mourinho? Non ho mai visto vincere un campionato a gennaio a nessuno, li prendo come un complimento fatto alla squadra per quel che ha fatto finora. Anche un comunicatore come lui può sbagliarsi. Pericolo di adagiarsi per l'incostanza di chi ci segue? No, la loro incostanza è un segnale di quello che può succedere nel campionato"