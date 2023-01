Punto prezioso per il Verona che continua ad alimentare le speranze salvezza grazie al pareggio sul difficile campo dell'Udinese. La formazione di Zaffaroni parte bene ed è un po' fortunata in avvio: la conclusione di Lazovic, deviata da Becao, beffa Silvestri per il vantaggio dell'Hellas. L'Udinese accelera e trova il pari con Samardzic su assist di Beto. La squadra di Sottil ci prova ma nel finale è il Verona ad avere due buone chance con Lasagna e Ngonge

