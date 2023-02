Chi si sblocca allo Zini è il Lecce, che torna a vincere dopo quattro turni. Cremonese battuta 2-0 e ancora ultima senza successi nonostante l'impresa in Coppa Italia. Tanta intensità nei primi 45 minuti: Colombo gira a lato col sinistro, Ciofani non trova il bersaglio. Dopo l'intervallo Vasquez spaventa Falcone, male Colombo da ottima posizione. Chi non sbaglia di testa è Baschirotto, sfortunato Sernicola. Da applausi il sinistro vincente di Strefezza che chiude i giochi

