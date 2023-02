La gara del Mapei Stadium chiude il sabato della 21^ giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo affronta l'Atalanta. Dionisi schiera dal 1' il neo acquisto Zortea, spazio anche per Tressoldi. Henrique a centrocampo. Gasperini sceglie Eederson con Hojlund e Lookman. Djimisiti in difesa, Maehle sulla fascia. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD