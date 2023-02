Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: Jovic confermato dal 1'

Italiano prova a recuperare posizioni in classifica e si affida a Jovic come terminale offensivo. In difesa rientra Martinez Quarta mentre a centrocampo gioca Mandragora con Amrabat in panchina. Thiago Motta schiera dal 1' il neo acquisto Kyriakopoulos e conferma Zirkzee al centro dell'attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18 Condividi

Dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, la Fiorentina vuole sfruttare l'inerzia per recuperare posizioni in classifica. Attualmente la squadra di Italiano occupa il 12° posto ma è a sole cinque lunghezze dall'Udinese settima. L'allenatore si affida ancora a Jovic con Ikoné e Nico Gonzalez favoriti sulle corsie. Amrabat è 'mascherato' ma andrà inizialmente in panchina. Rientra Martinez Quarta. Per quanto riguarda il Bologna, Thiago Motta, vuole difendere i due punti di vantaggio del suo Bologna ma deve fare ancora i conti con gli infortunati. A sinistra possibile esordio dal 1' per il neo acquisto Kyriakopoulos, mentre in attacco confermato Zirkzee come terminale offensivo con Soriano sul settore sinistro dei trequartisti. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.

Fiorentina, Jovic confermato. Amrabat dalla panchina Tante possibili novità in casa viola visti gli arrivi di mercato e la situazione degli acciaccati. Iniziamo da Amrabat che era uscito male dallo scontro con Sanabria. Il centrocampista dovrebbe farcela con una maschera protettiva anche se partirà dalla panchina. In difesa Italiano ha recuperato Martinez Quarta che insidia (per la verià è in vantaggio) Igor. A destra Dodò favorito ma Venuti ha ancora qualche possibilità In attacco invece Jovic pare essere destinato a una maglia da titolare mentre Brekalo dovrà aspettare. Per ora ai lati di Jovic sono in pole Ikoné da una parte e Nico Gonzalez dall'altra. FIORENTINA (4-3-3), la probabile formazione: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Ikone. All. Italiano