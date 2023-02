Palladino deve rinunciare a Sensi per squalifica e pensa alla coppia Dany Mota-Caprari in attacco con alle spalle Pessina. Ciurria sulla destra. Stankovic pronto a schierare i neo acquisti Cuisance e Gunter. In attacco Djuricic e Gabbiadini alle spalle di Lammers. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo la vittoria dello Stadium contro la Juventus, il Monza inizia a pensare un po' più in grande. La squadra di Palladino è in grande forma e l'Europa in termini di Conference non è poi così lontana dal momento che il settimo posto occupato dal Torino (che ha una gara in più) attualmente è distante cinque punti. Dunque il Monza ci prova e prova a superare la Samp con la coppia offensiva composta da Dany Mota (favorito su Petagna) e Caprari, con alle loro spalle Pessina. La Sampdoria ha bisogno di punti per provare a sperare ancora in una salvezza che attualmente appare molto complicata. Tuttavia la squadra di Stankovic è obbligata a provarci e lo fa affidandosi a Lammers come riferimento più avanzato con Gabbaidini e Djuricic alle spalle. In campo anche i nuovi arrivati Gunter e Cuisance. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.