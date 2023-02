Non basta alla Samp una doppietta di Gabbiadini per conquistare il terzo successo in campionato. La squadra di Stankovic va vicina alla vittoria ma poi viene beffata dal rigore trasformato da Pessina al 99'. I blucerchiati giocano bene e passano con Gabbiadini. Petagna segna la rete del pari con una bella girata. Nella ripresa la Samp accelera e segna ancora con Gabbiadini, ma nel recupero arriva il fallo di Murru su Petagna con il seguente rigore segnato da Pessina

CLASSIFICA - PAGELLE