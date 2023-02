L'Atalanta rallenta la sua rincorsa a un posto Champions, perde al Mapei 1-0 contro un Sassuolo in ripresa. Dopo aver battuto il Milan nello scorso turno di campionato, la squadra di Dionisi trova tre punti preziosi per la classifica. Dopo 30' di equilibrio, l'episodio che indirizza il match: espulso Maehle dopo 'On field review'. Il Sassuolo prende il sopravvento e nella ripresa trova il gol vittoria con Laurienté. Atalanta ferma a 38, neroverdi a 23

PAGELLE - CLASSIFICA