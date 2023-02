Dopo l'impresa in Coppa Italia, i grigiorossi cercano allo Zini la prima vittoria in campionato. Ballardini affianca Ciofani a Dessers (panchina per Okereke non al meglio). Spazio anche a Pickel e Ferrari, sulle fasce Sernicola e Valeri. Baroni rilancia Di Francesco nel tridente con Colombo e Strefezza, chance in mezzo per Gonzalez mentre Gallo la spunta su Pezzella. Diretta alle 15.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky