Quella contro il Torino è una partita speciale per Andrea Sottil. Il tecnico dell’Udinese, infatti, è cresciuto nel vivaio granata togliendosi anche la soddisfazione di vincere il Campionato Primavera nella stagione 1991/92. Al Toro è poi arrivato fino alla prima squadra con cui ha esordito in Serie A, in Coppa Italia e in Coppa Uefa. Ne ha parlato nel pre partita a Dazn: "Sono arrivato al Toro a 8 anni e sono andato via a 21. Qui sono cresciuto e ho trascorso tutta l'adolescenza. Per me non può essere un posto come un altro"