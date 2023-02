Serie A

Importante vittoria esterna per l'Atalanta di Gasperini che si impone all'Olimpico sulla Lazio per 2-0. Di Zappacosta e uno scatenato Hojlund le reti dei bergamaschi. Tra i padroni di casa si salva Provedel, mentre è insufficiente la prova di Immobile, ma non è l'unico nella sua squadra. Le pagelle di Riccardo Gentile GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A