Al Via del Mare i giallorossi cercano punti per la corsa Champions. Mourinho conferma l'undici che ha battuto l'Empoli: Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham, sulle fasce Zalewski ed El Shaarawy (preferito a Celik). Stesso discorso per Baroni dopo la trasferta a Cremona: ecco il tridente con Strefezza e Di Francesco ai fianchi di Colombo, recuperato Blin in mezzo. Diretta alle 18.00 sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky