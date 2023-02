Termina in parità la sfida al Via del Mare, 1-1 imposto alla squadra di Mourinho. Padroni di casa avanti con l’autorete di Ibanez, che devia il colpo di testa di Baschirotto. Ci pensa Dybala su rigore assegnato per il fallo di mano di Strefezza. Applausi per Falcone, decisivo su El Shaarawy ed Abraham. Nel finale si rivede in campo Wijnaldum dopo 6 mesi ai box. Un punto per entrambe: la Roma resta in zona Champions, Lecce a +10 sul terzultimo posto

