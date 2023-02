La sfida tra Lazio e Atalanta chiude il sabato di Serie A. La prima chance arriva dal destro di Koopmeiners, dopo il quarto d'ora Immobile si divora il vantaggio, poi il tiro di Lookman deviato trova la traversa. Al 23' sblocca Zappacosta con un meraviglioso destro a giro, Hojlund sfiora il bis. Infortunio per Romagnoli prima dell'intervallo, Zaccagni vicino al pari. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD