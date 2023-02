statistiche

Rafael Leão è entrato dalla panchina nelle ultime due partite di Serie A: risale al periodo tra marzo e luglio 2020 l'ultima occasione in cui il portoghese è subentrato in almeno tre gare consecutive di Serie A (quattro in quel caso): il classe '99 non trova gol o assist da tre presenze nella competizione e non registra una striscia più lunga da aprile 2022 (cinque in quel caso).