La squadra di Spalletti consolida il suo primato in classifica portandosi momentaneamente a +16 sull'Inter seconda, dopo il successo del Maradona sulla Cremonese per 2-0. Il Napoli macina guioco e trova il vantaggio nel primo tempo con un'iniziativa personale di Kvaratskhelia. La Cremonese gioca con coraggio ma nel secondo tempo subisce il raddoppio da Osimhen e la terza rete da Elmas. E' il gol che fissa il punteggio, il Napoli non si ferma, Cremonese sempre ultima

