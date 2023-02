Dejan Stankovic ritrova la sua Inter a Marassi per un match fondamentale per la Sampdoria che ha bisogno di punti per continuare a sperare nella salvezza. I blucerchiati schierano la coppia Lammers-Gabbiadini, Djuricic è recuperato. Inzaghi schiera Lukaku con Lautaro ma non Brozovic. In campo De Vrij con Skriniar e Acerbi. Diretta su Sky Sport e NOW TV alle 20.45, disponibile su Sky Go, anche in HD