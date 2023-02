Serie A

L'Udinese pareggia in casa con il Sassuolo e si porta a quota 30 punti, agganciando il Torino in zona Conference League. I neroverdi allungano sulla zona calda della classifica. L'Atalanta batte la Lazio e raggiunge la Roma, frenata a Lecce, e il Milan, vittorioso 1-0 contro il Torino, in zona Champions. In zona salvezza spreca lo Spezia, rimontato dall'Empoli. Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A UDINESE-SASSUOLO 2-2