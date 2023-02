Il Milan è guarito. Terza vittoria consecutiva, ancora una volta per 1-0. Dopo Torino e Tottenham, sconfitto il Monza con il gol di Messias al 31'. Primo tempo ottimo dei rossoneri, con il palo che ferma Leao e il solito, efficace Di Gregorio a dire di no a Brahim Diaz e al recuperato Tomori. Nel secondo tempo i padroni di casa crescono, sfiorano il pari con un tiro di Ciurria che colpisce due volte il palo, ma non riescono a battere Tatarusanu. I rossoneri mancano il raddoppio con Theo e De Ketelaere

LE PAGELLE