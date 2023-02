Vince di misura e soffrendo il Milan a Monza. Terzo successo consecutivo per 1-0 dei rossoneri stavolta con gol decisivo di Messias nel primo tempo. Il brasiliano è il migliore della sfida insieme a Kalulu. Sufficienza piena per tutti in casa rossonera. Nel Monza il piuù brillante è Ciurria che ha colto un palo. Ecco le pagelle di Federico Botti

