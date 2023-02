La Sampdoria crolla al 90', rimanda ancora la prima vittoria casalinga e resta penultima. Festa Bologna nel finale grazie a Orsolini. In avvio male Gabbiadini, preciso l'ex Soriano dalla distanza: gol convalidato dal Var e digiuno spezzato dal capitano rossoblù dopo 65 partite. Nella ripresa Irrati fischia due rigori per la Samp in quattro minuti: Sabiri segna il primo ma si fa parare il secondo da Skorupski. Ai titoli di coda ecco la magia di Orsolini per il successo rossoblù

