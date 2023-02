Torino-Cremonese, le probabili formazioni

Ultima partita della 23^ giornata di Serie A. I padroni di casa del Torino affrontano una Cremonese in difficoltà. Juric dovrebbe scegliere dal primo minuto Linetty e Ola Aina, mentre Ballardini dovrà fare a meno di Vasquez, Okereke e Dessers. Gara in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Obiettivi diversi, ma stessa necessità di fare punti. E' così che Torino e Cremonese arrivano alla sfida che chiude la 23^ giornata di Serie A. La squadra di Juric vuole rispondere alla vittoria del Bologna, mentre quella di Ballardini è a caccia di punti per cercare di tenere accese le speranze di salvezza. Inoltre, entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: il Torino ha perso in casa del Milan, mentre la Cremonese è stat travolta dal Napoli. La sfida si giocherà alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.