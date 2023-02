Una bella partita sorride al Bologna, che porta a casa i tre punti e conferma un grande momento di forma. La squadra di Thiago Motta parte meglio e gioca bene, anche se le occasioni saranno tante per entrambe le squadre nel corso della sfida. Alla fine ci pensa una rete di Orsolini a portare i rossoblù (per ora) al settimo posto solitario della classifica. Inter sempre seconda e col Napoli ancora più in fuga a +18

LA CLASSIFICA DI SERIE A