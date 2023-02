L'anno scorso il ko di Bologna era costato lo scudetto, quest'anno compromette la corsa alla Champions. Inter irriconoscibile rispetto alla vittoria in Champions contro il Porto: male Dumfries e gli attaccanti. Per il Bologna la rete decisiva è di Orsolini, migliore in campo, bene anche Cambiaso e Lucumì. Le pagelle di Andrea Marinozzi

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A