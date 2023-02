Mourinho spiega perché Belotti e non Abraham

Così l'allenatore giallorosso a pochi minuti dall'inizio della partita: "L'andata e la partita di Coppa Italia ci hanno confermato che sarà una gara difficile, loro non hanno ancora trovato quello che meritavano. Con Wijnaldum alziamo il livello del centrocampo? Non lo dico perché vorrebbe dire che con gli altri la qualità non è alta. Ci dà più opzioni in una fase di campionato delicata. Abraham? Dal punto di vista emozionale più che da quello fisico è ancora limitato. E io di solito preferisco entrare in campo sempre con un giocatore al top della sua condizione"