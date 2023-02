Allo Zini la Cremonese trova la prima vittoria del suo campionato, mentre i giallorossi falliscono l’aggancio al secondo posto. La Roma va sotto dopo 17’, con Tsadjout che trova un gran gol al volo, i giallorossi soffrono e nella ripresa Mourinho cambia volto alla squadra con 4 cambi in un colpo. Il pari arriva al 77’, con Spinazzola, al primo tiro in porta della Roma. Poco dopo però Okereke conquista un rigore e Ciofani lo trasforma. Mou espulso per proteste: non sarà in panchina contro la Juventus.