Dopo la qualificazione agli ottavi di Conference League e dopo il successo contro la Salernitana nello scorso turno di campionato, la Lazio vuole continuare l'inseguimento alla zona Champions e approfittare del passo falso dell'Inter per accorciare la classifica. Sarri può contare su Pedro anche se in versione mascherata. L'attaccante dovrebbe essere preferito a Zaccagni (febbre in settimana) nel tridente completato da Felipe Anderson e Immobile. Rientra anche Romagnoli che partirà, però, dalla panchina. Per Stankovic gara da ex all'Olimpico. La Sampdoria deve fare punti per tenere accesa la fiammella della speranza salvezza. Murillo e Djuricic sembrano recuperati e dovrebbero essere in campo. In difesa Murru è in preallarme. Tandem d'attacco Gabbiadini-Lammers. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.