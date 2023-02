Lecce-Sassuolo, le probabili formazioni: Berardi è ok, gioca dal 1'

Baroni recupera Umtiti ma deve decidere se schierarlo dal 1'. Non c'è Di Francesco squalificato, ballottaggio Ceesay-Colombo con il primo favorito. Gioca Banda. Dionisi recupera Berardi che sarà regolarmente in campo. Defrel favorito come terminale offensivo. Bajrami in campo dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD. Condividi

La salvezza il prima possibile è l'obiettivo di entrambe. Cercare di fare il meglio per rendere la classifica più soddisfacente dipenderà anche dall'esito del confronto del 'Via del Mare'. Il Lecce affronta il Sassuolo per consolidare la propria classifica e per evitare l'aggancio proprio da parte dei neroverdi. La squadra di Baroni sta disputando un campionato decisamente oltre le aspettative e lo testimonia anche l'ultimo successo ottenuto su un campo difficilissimo come quello di Bergamo contro l'Atalanta. Umtiti è recuperato ma potrebbe iniziare in panchina, una decisione verrà presa soltanto nelle ultime ore. Il Sassuolo è reduce dal ko del Mapei contro il Napoli. Nessun dramma per una gara dal pronostico scontato ma l'obiettivo è quello di fare punti sul campo di una diretta concorrente. Berardi sarà della partita. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD.

Lecce, Umtiti tra campo e panchina Due ritorni importanti per Marco Baroni che contro il Sassuolo non potrà contare sullo squalificato Di Francesco. In difesa Umtiti ha superato gli acciacchi e, salvo sorprese, sarà della partita. Resta però da capire l'eventuale titolarità. In mediana invece Gonzalez, reduce dal turno di stop per squalifica, riprende posto al centro. Attacco con Ceesay in super pole. Banda e Strefezza con tutta probabilità saranno ai lati del nazionale gambiano. LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Ceccaroni, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni