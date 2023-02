Sottil sta pensando di schierare dal 1' Thauvin come partner d'attacco di Beto. C'è ballottaggio con Success. A centrocampo trova spazio Lovric. Assenti Bijol e Ebosse. Semplici manda in campo Nzola con Shomurodov terminale offensivo. In campo anche Verde e Gyasi. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18

Obiettivi diversi ma tre punti fondamentali per entrambe le squadre. Udinese e Spezia si sfidano alla ricerca di una vittoria. La squadra di Sottil continua ad avere ambizioni di Europa (Conference) e vuole riscattare la sconfitta di San Siro contro l'Inter maturata nell'ultimo turno di campionato. Sottil ha qualche defezione ma davanti può scegliere il partner di Beto: Thauvin o Success . Ci sarà spazio a centrocampo per Lovric. Lo Spezia, che ha ufficializzato il nuovo allenatore, deve fare punti per mantenere a debita distanza il Verona. Nzola è pronto a tornare dal 1' trequartista in un 4-2-3-1 dove Shomurodov sarà il terminale offensivo e Verde e Gyasi partner di reparto di Nzola. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.

Udinese, Thauvin verso una maglia da titolare

Ritorni, squalifiche e infortuni. Menù a dir poco completo per Sottil che domenica non avrà Bijol a disposizione causa squalifica. Sono invece tornati in gruppo Perez e Nestorovski. Stagione finita per Ebosse: rottura del crociato destro per il difensore bianconero e quindi si va verso il rientro da titolare di Masina sul centrosinistra. Davanti Thauvin lotta con Success mentre in mediana è Arslan a rischio panchina. In pole c'è infatti Lovric.

UDINESE (3-5-2), la probabile formazione: Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Thauvin, Beto. All. Sottil