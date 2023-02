La doppietta di Nzola, tornato titolare dopo un lungo infortunio, garantisce un punto a Semplici nel suo esordio sulla panchina dello Spezia. L'attaccante sblocca il match al 6' e nella ripresa segna il pari definitivo al 72' sfruttando al meglio un'azione personale di Agudelo. In mezzo i gol di Beto e Pereyra, che non bastano ai friulani per tornare a vincere in casa dopo cinque mesi. Nel finale Dragowski blinda il punto con un grande intervento su Beto: liguri momentaneamente a +3 sul Verona terzultimo