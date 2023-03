La sfida del Franchi chiude il sabato della 25^ giornata del campionato di Serie A. Senza Leao e Brahim Diaz, Pioli concede una chance importante a De Ketelaere e Rebic alle spalle di Giroud. Ibra in panchina. Italiano con Cabral terminale offensivo e Ikoné, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti. Diretta su Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD