Il Monza torna a vincere dopo le sconfitte contro Milan e Salernitana. Palladino centra il primo successo casalingo del 2023 con i gol di Ciurria e Izzo. Al 18' il trequartista sfrutta un'ottima azione iniziata da Caprari e proseguita da Petagna con un elegante assist di tacco. Al 67', nel momento migliore dell'Empoli, Izzo segna di testa su corner. Per i toscani è il nono gol subito su calcio piazzato in stagione. Inutile il pari momentaneo di Satriano al 51'. Zanetti non ha ancora vinto nel girone di ritorno