La Lazio torna a far festa a Napoli dopo 8 anni e si prende il 2° posto. Il primo tempo scorre via senza troppe emozioni, se non per l'occasione capitata a Vecino in avvio. L'uruguaiano si prende la copertina al 67' quando, con un destro violento dalla distanza, batte Meret e firma il definitivo 1-0. Nel finale Osimhen colpisce la traversa, Milinkovic-Savic trova l'incrocio ma a vincere sono i biancocelesti

