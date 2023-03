Le scelte di Motta

Squadra che vince non si cambia, salvo indisponibilità. Motta conferma in blocco la formazione che una settimana fa ha battuto l'Inter in casa con un'ottima prova. Manca però un tassello fondamentale, l'argentino Dominguez, infortunatosi in settimana con una distorsione al ginocchio destro. Al suo posto Moro affianca Schouten a centrocampo. Nonostante il ritorno di Arnautovic dopo l'infortunio, spazio ancora a Barrow in attacco con il supporto dell'ormai inamovibile trio di trequartisti, Orsolini-Ferguson-Soriano. In difesa ancora Sosa con Lucumì e Soumaoro in panchina. I terzini sono Posch e Cambiaso