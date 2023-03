Avanti 2-0 e ripresi dalla Cremonese ultima, gli emiliani la vincono 3-2 al 92'. Nel primo tempo è vincente il calcio di punizione di Laurienté che sorprende Carnesecchi. Tsadjout colpisce il palo esterno, raddoppia Frattesi in girata. Nella ripresa Carnesecchi si riscatta su Defrel (traversa dopo il suo intervento) e Tressoldi. Dessers approfitta dell’errore di Erlic e accorcia, meno fortuna per Vasquez e Ciofani ma lo stesso Dessers fa 2-2. Decisivo Bajrami in pieno recupero

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A