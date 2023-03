Il Torino, dopo la delusione del derby perso in rimonta, rilancia le sue ambizioni europee battendo in casa il Bologna. Nello scontro diretto dell'Olimpico, decide un gol di Karamoh al 22'. Terza rete in campionato per il francese, bravo a finalizzare la sponda di Sanabria con un doppio dribbling nello stretto e un tocco di destro. La squadra di Motta si sveglia solo nella ripresa ma senza creare grandi occasioni. I granata ritrovano con merito l'appuntamento con la vittoria