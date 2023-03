Empoli-Udinese, le probabili formazioni: ballottaggio Success-Thauvin

Zanetti proverà fino all'ultimo a recuperare Vicario ma nel caso non fosse possibile è già pronto Perisian. In attacco tutto confermato con Baldanzi alle spalle di Caputo e Satriano. Sottil ritrova Ehizibue dopo la squalifica e Pereyra ha superato i problemi fisici degli ultimi giorni. In attacco la certezza è Beto, ad affiancarlo uno tra Success o Thauvin. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15 Condividi

La sfida del Castellani apre il sbato della 26^ giornata del campionato di Serie A. Si affrontano Empoli e Udinese. La formazione di Zanetti è reduce dalla sconfitta di Monza e prova a costruire in casa il percorso che porta alla salvezza. I toscani hanno 28 punti in classifica e vantano 10 lunghezze di vantaggio sul Verona che è terzultimo. Problema tra i pali per Zanetti che probabilmente dovrà fare a meno di Vicarsio, al suo posto Perisian. L'Udinese arriva a questo match dopo il buon punto conquistato nel match contro l'Atalanta. La squadra di Sottil ha ancora qualche speranza di raggiungere l'Europa (Conference) dal momento che la Juve dista sole tre lunghezze. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15.

Empoli, Vicario ancora in dubbio: pronto Perisian Il dolore al costato per ora c’è ancora e quindi Vicario resta ancora in forte dubbio per l’Udinese. Perisian al momento è il favorito a meno che la situazione del portiere titolare non migliori nelle ultime ore. In difesa ballottaggio tra Stojanovic ed Ebuehi con quest’ultimo che pare recuperato. Il primo resta però in leggero vantaggio Nel trio d’attacco nulla dovrebbe cambiare con Baldanzi alle spalle della coppia Caputo-Satriano. Piccoli parte dalla panchina mentre Cambiaghi resta ai box EMPOLI (4-3-1-2), la probabile formazione: Parisan; Stojanovic, Ismaili, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti