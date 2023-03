Altra 'prova scudetto' per il Napoli che al Maradona affronta l'Atalanta. Spalletti sceglie Politano nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia, cambio dell'ultim'ora in porta, dove gioca Gollini e non Meret (fastidio al polso). Gasperini si affida contemporaneamente a Hojlund e Zapata, con Pasalic a supporto. Politano si rende subito pericoloso, poi ci prova Osimhen di testa. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky